Директор коммунального предприятия в Николаеве возместил в бюджет более 4 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов было установлено директора одного из коммунальных предприятий Николаева, который при начислении и выплате заработной платы, вместо уплаты в бюджет более 4 млн грн налога с доходов физических лиц, использовал эти средства на нужды, не связанные с производственной деятельностью предприятия.

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По решению суда обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненного бюджету ущерба.