Объявлен конкурс на 58 новых межобластных автобусных маршрутов, - Омелян. ТАБЛИЦА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест (это большие автобусы типа "неоплан")", - подчеркнул Омелян.

На опубликованном им фото объявления конкурса указано, что дата проведения конкурса - 21 декабря 2018 года.

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Министр добавил, что новые маршруты не открывались с 2013 года.

"Теперь мы проведем первый конкурс на 58! маршрутов по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу. Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, которые давно на рынке и вложили не один миллион гривен в парк, а именно: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям - получил маршрут.

Уверен, что это станет действительно ощутимым шагом навстречу бизнесу.

Мининфраструктуры и в дальнейшем будет уверенно шагать к реформам отрасли", - написал он.

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