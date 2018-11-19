Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
19.11.18 14:49

К массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев

Непродуманная политика, которую власти реализовывали на протяжении многих лет, привела к массовой трудовой миграции из Украины. Она заключается в построении сырьевого государства, вследствие чего люди попросту потеряли шанс получать достойную зарплату. Ведь в странах, где развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью, это просто невозможно.

К массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По его словам, еще одна причина низких зарплат в Украине и, как следствие, оттока трудовых ресурсов из страны — это отсутствие у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов. Ильичев подчеркнул, что виной этому — увеличение нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30% тарифов на газ в сентябре-октябре.

"Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости - доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?" - объяснил он.

Читайте также: Заробитчане отправляют в Украину $6,5 млрд. Их необходимо декларировать, - Рева

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100