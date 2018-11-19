К массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По его словам, еще одна причина низких зарплат в Украине и, как следствие, оттока трудовых ресурсов из страны — это отсутствие у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов. Ильичев подчеркнул, что виной этому — увеличение нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30% тарифов на газ в сентябре-октябре.

"Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости - доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?" - объяснил он.

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