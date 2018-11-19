Нефтедобывающая компания возместила в бюджет 4,7 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что должностные лица этой компании в течение 2014 года получали значительные доходы от осуществления хозяйственной деятельности. Однако, в целях минимизации налогов, документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению несуществующих товарно-материальных ценностей. Таким образом. были завышены расходы компании, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам, неуплаченные налоги и ущерб, причиненный государству, возмещены в полном объеме в сумме 4,7 млн грн.

В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры по направлению уголовного производства в суд.