Доля АЭС и ТЭС в украинской электроэнергетике снизится, - СМИ

Об этом говорится в аналитическом исследовании, опубликованном сайтом Mind.ua, сообщает УНИАН.

"Сегодня на энергетической карте планеты динамично меняется все: структура генерирующих мощностей, конфигурация энергосистем, устройство национальных энергорынков. К сожалению, Украина на этом фоне пока остается в середине 90-х годов прошлого века. Архаичная и политически зависимая модель рынка электроэнергии вместе с административной системой тарифообразования в стране способствовали консервации сложившейся структуры генерации, где доминируют "динозавры" в виде крупных АЭС и изношенных ТЭС. При этом энергоснабжающая инфраструктура остается абсолютно стерильной от современных технологий. В условиях тотальной государственной зарегулированности вкладывать инвестиции в отрасль смысла не было", - отмечается в материале.

Толчком для коренного изменения энергетической парадигмы станет внедрение конкурентного рынка электроэнергии, запланированное на июль 2019 года.

"Однако подобный status quo вечно храниться не может. Предстоящая либерализация энергорынка, вместе с интеграцией украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E, открывает окно возможностей для инвесторов и новых игроков, которые выйдут далеко за пределы традиционной связки АЭС – ТЭС. Причем изменения в динамике и направлениях развития отрасли наступят очень быстро. Собственно, они уже происходят. В украинской энергетике накануне запуска конкурентного рынка все заметнее становятся тенденции, которые изменят ландшафт генерации и определят направления вложения инвестиций уже в ближайшей и среднесрочной перспективе", - прогнозирует Mind.ua.

Устаревшая генерация постепенно будет выводиться из эксплуатации и заменяться ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии. – Ред.), энергоэффективными мероприятиями, аккумуляторами.

И. о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее неоднократно заявлял, что украинской энергосистеме до 2025 года может дополнительно понадобиться 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей в виде аккумуляторных и газопоршневых станций для балансировки ВЭС и СЭС.

Согласно аналитическому отчету Укрэнерго "К вопросу развития ВЭС и СЭС в составе ОЭС Украины", до 2025 года может быть построено 0,5 ГВт аккумуляторных станций. Еще 2 ГВт мощностей должны обеспечить высокоманевренные ТЭС с быстрым стартом, что вместе с аккумуляторами позволит к 2025 году обеспечить сбалансированную работу 4,2 ГВт ветровых и 3,3 ГВт солнечных электростанций.