Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", - заявил Аваков.

Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО pic.twitter.com/T7iIqL6oGn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 листопада 2018 р.

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

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Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка им.Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел первого главного управления КГБ (стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он по-прежнему был и остается сотрудником спецслужб РФ", - написал Геращенко.

Нардеп указал, что эта информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

Геращенко отметил, что с тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц.

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"Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце концов это привело к большому скандалу", - напомнил нардеп.

По его словам, если Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то "это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации".

"Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - добавил он.