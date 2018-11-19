Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата собирается наказывать епископов, которые примут участие в объединительном соборе. Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации УПЦ в Facebook.

"В решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может", – сказал он.

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По словам Антония, если это решение нарушат некоторые епископы УПЦ МП, то это оценят как "каноническое нарушение".

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью (УПЦ МП, – ред.), будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", – сказал митрополит Антоний.

На вопрос, в чем заключается дисциплинарное взыскание, он ответил: "Решение примет Священный Синод в соответствии с церковными каноническими правилами".

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.