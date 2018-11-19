Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список"

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге в Берлине в понедельник, 19 ноября, сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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"Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство споспособствовало закрытию этого сайта", - сказал Бургер.

По его словам, такая позиция Германии уже была донесена Киеву раньше.

Как известно, 11 ноября в список "Чистилище" сайта "Миротворец" был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который тесно сотрудничает с Российской Федерацией.

По заключению "Миротворца", Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины "и по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма".

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Сайт "Миротворец" является важной базой прежде всего сепаратистов, боевиков, российских наемников, которые совершают преступления против национальной безопасности и территориальной целостности Украины, принимают участие в войне на Донбассе, способствовали оккупации РФ Крыму и тому подобное.

С начала войны база "Миротворца" была и остается одним из источников идентификации врага для украинских силовиков на Востоке и в тылу.

На многих фигурантов "Миротворец" публикует не только данные из открытых источников, но и персональные данные, не раз вызывало возмущение, в частности международной общественности. В частности ЕС призвал "Миротворец" удалить список аккредитованных в ОРДЛО иностранных журналистов.