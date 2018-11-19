Российские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний

Наемники российских частных военных компаний (ЧВК) и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Об этом сообщил председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, которые представляют 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

"Мы, граждане РФ, ветераны вооруженных сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского устава Международного уголовного суда, просим возбудить расследование на основании изложенной ниже информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда", – говорится в обращении к суду.

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Авторы обращения утверждают, что "с российскими наемниками заключаются юридически ничтожные договора, которые не регламентируют работу в условиях боевых действий".

"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, – считают подписанты. – Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим прокурора возбудить уголовное дело в соответствии со статьей 7 Римского устава Международного уголовного суда, а именно пункта "насильственное исчезновение людей".

Ранее стало известно, что представители российских ветеранских организаций намерены просить базирующийся в Гааге Международный уголовный суд расследовать вероятное использование Россией наемников для участия в войнах в Украине, Сирии и Африке. Издание Reuters сообщило, что сирийская война не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда и что суд никогда не рассматривал дела, подобные тем, о которых говорит Шабаев и его соратники.

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Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах. В то же время, по сообщениям, только в Сирии ликвидированы более 100 российских наемников.

Одной из наиболее известных частных военных компаний "ЧВК Вагнера" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой "Частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"). Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них ликвидированы в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор.

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Служба безопасности Украины называет бойцов "ЧВК Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ИГРУ.