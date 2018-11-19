Луценко рассказал о 20 нардепах, которые получают деньги на аренду жилья, имея собственное в Киеве или пригороде

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

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""Сегодня в ГПУ - и насколько я знаю, и в САП - есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров". Депутаты, из того, что я помню из своей депутатской жизни, не самые бедные", - сказал Луценко.

Он отметил, что не знает, как регламентный комитет будет принимать решение относительно этих десятков нардепов, учитывая необходимость воздерживаться в случае конфликта интересов, если речь идет об однопартийцах: "Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал ВР".