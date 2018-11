Супрун объявила флешмоб против продажи символики террористов "ДНР" в магазине Amazon

Как сообщает Цензор.НЕТ, и. о. министра подчеркнула, что на Amazon продается масса продукции с эмблемой террористической организациий "ДНР".

Если в строку поиск на сайте Amazon.com ввести соответствующий запрос, магазин предоставит массу педложений продукции с эмблемой террористов.

При этом в описании некоторых товаров указано, что они не поставляются в Украину.

Пользователи соцсетей призывают отправлять электронные письма президенту Amazon Джеффу Безосу (jeff@amazon.com) в знак протеста, призывая его снять продукцию с сайта Amazon.

"Никто не должен оплачивать войну Путина против Украины, и потребители не должны платить за гибридную войну России против цивилизованного мира. Из-за вторжения России и оккупации Украины погибло более 10 000 человек.



Флаг "ДНР" представляет терроризм, репрессии, смерть и оккупацию. Россия заняла 7% территории Украины и продолжает ежедневно обстреливать украинские гражданские поселения. И давайте не будем забывать о рейсе MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит российской ракетой "BUK", незаконно вывезенной на территорию Украины из России. Все 298 человек на борту - все пассажиры и экипаж - были убиты. Есть сотни отзывов о незаконных задержаниях и пытках людей на территориях, оккупированных Россией и ее доверенными лицами. Люди на востоке Украины теперь живут под постоянной угрозой неразорвавшихся боеприпасов и наземных мин, оставленных террористами "ДНР".



Поддерживая страну-агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, выставляя эти продукты для продажи или покупки, вы платите за то, чтобы убить кого-то.

Запретите продукты "ДНР" на сайте Amazon!", - говорится в призыве Супрун.

Текст призыва на английском:

Amazon, the global online trading platform, is selling products emblazoned with symbols of the self-proclaimed terrorist republic "DPR" (Donetsk People’s Republic). Today we start a flash mob on social networks and send emails to Amazon's CEO Jeff Bezos (jeff@amazon.com) in protest, calling on him to take the products off of Amazon’s site. No one should profit the victims of Putin’s war against Ukraine and consumers should not pay for Russia's hybrid war against the civilized world.

Over 10,000 people have died because of Russia’s invasion & occupation of Ukraine.

The DPR flag represents terrorism, repression, death, and occupation. Russia has occupied 7% of Ukraine’s territory and continues shelling Ukrainian civilian settlements everyday. And let’s not forget about Malaysia Airlines flight MH17, which was shot down by a Russian "BUK" missile, illegally transported into Ukrainian territory from Russia. All 298 people on board – all the passengers and crew – were killed.

There are hundreds of testimonials of illegal detentions and tortures of people in the territories occupied by Russia and its proxies.

People in eastern Ukraine now live under the constant threat of unexploded ordnance and landmines left behind by the terrorists of the "DNR".

By supporting the aggressor country and the terrorist organizations that it sponsors, by putting these products up for sale or purchasing them, you are paying to kill someone.

Ban the "DNR" products from Amazon’s site!