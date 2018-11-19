На Херсонщине Фальц-Фейнов вспоминают, как в Киеве меценатов Терещенко, - воспоминания о последнем из баронов - Эдуарде, который скончался 19 ноября 2018. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, пользователь Фейсбука Андрей Мосиенко. поделился своими воспоминаниями о покойном.
Он отметил: "Ушел последний из Фальцфейнов. Появление Эдуарда Александровича в Киеве в конце 90-х вызвало фурор. Наследник Великой династии проявил интерес к фамильным имениям на Херсонщине. В тех краях фамилию немцев-колонистов вспоминают примерно так же часто, как в Киеве - династию сахарозаводчиков Терещенко. Двести лет назад два рода - Фальцы и Фейны по приглашению Екатирины II приехали развивать производство шерсти в Таврийских степях. Украинский державный заповедник Аскания-Нова - их рук дело. Со временем два рода сошлись, даже объединив фамилии в одну. Они вели дела широко, развили аграрную индустрию, скупали земли, выращивали пшеницу, гоняли на выпас сотни тысяч овец, вывели свою породу тонкорунной овцы.
Новые украинцы, купающиеся на узкой прибрежной полоске курорта Железный порт даже не знают, что место назвали так в народе после того, как промышленники построили длинный железный мост, выходящий на глубину поверх мелководья, куда не могли заходить сухогрузы, чтобы увозить зерно и шерсть. Спустя двести лет наследник династии, будучи в возрасте 87 лет, был в составе жюри конкурса красоты на фестивале "Таврийські Ігри".
Эдуард Александрович покинул Херсонщину в пятилетнем возрасте, сразу после революции. Его бабушка, опекавшаяся сельским бытом, строившая школы и больницы осталась. Но ее расстреляли революционеры в бушлатах. Последний барон был внуком Пржевальского, того самого, который нашел невысокую лошадь в Монгольских степях. В тридцатые годы Эдуард Фальцфейн был чемпионом Парижа по велогонкам. Как он любил повторять " я пил чай с Шаляпиным". Со спортом и спортсменами он долго дружил, долгие годы был спортивным корреспондентом. Что помогло ему пережить войну. "У вас тут бедненьких война была, а я был садовником у чемпиона мира по автогонкам", - запомнились мне его слова во время короткой встречи в отеле "Киев".
Его дружба с МОКом даже помогла тому, что состоялась Олимпиада-80. Он помог вернуть рукописи - письма Пушкина в Петербург туда, откуда их увез коллекционер Дягилев, В Лихтенштейне, где он жил, у него был небольшой сувенирный магазин и квартира больше похожая на музей, где было много редких картин. Снимая историю про Хлеб на Херсонщине я заехал в село, где стоит фамильный склеп семьи. Можно только догадываться, сколько вокруг него крутилось кладоискателей за прошедшие сто лет. На одном элеваторе встретил дядечку, который рассказывал как " пацанами, зимой, через Днепр по льду они бегали к дому Фальцфейнов, где на четвертом этаже был бассейн и они отламывали еще старую кафельную плитку". Вид на фамильный склеп великой династии перекрывают стены заросшего коровника. Как будто татаро-монголськое иго прошло, честное слово".
Эдуард Фальцфейн, Киев, 1998 год в возрасте 87 лет
Родовой склеп династии Фальцфенов, Херсонщна, 2016