На Херсонщине Фальц-Фейнов вспоминают, как в Киеве меценатов Терещенко, - воспоминания о последнем из баронов - Эдуарде, который скончался 19 ноября 2018. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, пользователь Фейсбука Андрей Мосиенко. поделился своими воспоминаниями о покойном.

Он отметил: "Ушел последний из Фальцфейнов. Появление Эдуарда Александровича в Киеве в конце 90-х вызвало фурор. Наследник Великой династии проявил интерес к фамильным имениям на Херсонщине. В тех краях фамилию немцев-колонистов вспоминают примерно так же часто, как в Киеве - династию сахарозаводчиков Терещенко. Двести лет назад два рода - Фальцы и Фейны по приглашению Екатирины II приехали развивать производство шерсти в Таврийских степях. Украинский державный заповедник Аскания-Нова - их рук дело. Со временем два рода сошлись, даже объединив фамилии в одну. Они вели дела широко, развили аграрную индустрию, скупали земли, выращивали пшеницу, гоняли на выпас сотни тысяч овец, вывели свою породу тонкорунной овцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер Эдуард фон Фальц-Фейн - меценат, в честь семьи которого основали заповедник "Аскания-Нова"

Новые украинцы, купающиеся на узкой прибрежной полоске курорта Железный порт даже не знают, что место назвали так в народе после того, как промышленники построили длинный железный мост, выходящий на глубину поверх мелководья, куда не могли заходить сухогрузы, чтобы увозить зерно и шерсть. Спустя двести лет наследник династии, будучи в возрасте 87 лет, был в составе жюри конкурса красоты на фестивале "Таврийські Ігри".

Эдуард Александрович покинул Херсонщину в пятилетнем возрасте, сразу после революции. Его бабушка, опекавшаяся сельским бытом, строившая школы и больницы осталась. Но ее расстреляли революционеры в бушлатах. Последний барон был внуком Пржевальского, того самого, который нашел невысокую лошадь в Монгольских степях. В тридцатые годы Эдуард Фальцфейн был чемпионом Парижа по велогонкам. Как он любил повторять " я пил чай с Шаляпиным". Со спортом и спортсменами он долго дружил, долгие годы был спортивным корреспондентом. Что помогло ему пережить войну. "У вас тут бедненьких война была, а я был садовником у чемпиона мира по автогонкам", - запомнились мне его слова во время короткой встречи в отеле "Киев".

Его дружба с МОКом даже помогла тому, что состоялась Олимпиада-80. Он помог вернуть рукописи - письма Пушкина в Петербург туда, откуда их увез коллекционер Дягилев, В Лихтенштейне, где он жил, у него был небольшой сувенирный магазин и квартира больше похожая на музей, где было много редких картин. Снимая историю про Хлеб на Херсонщине я заехал в село, где стоит фамильный склеп семьи. Можно только догадываться, сколько вокруг него крутилось кладоискателей за прошедшие сто лет. На одном элеваторе встретил дядечку, который рассказывал как " пацанами, зимой, через Днепр по льду они бегали к дому Фальцфейнов, где на четвертом этаже был бассейн и они отламывали еще старую кафельную плитку". Вид на фамильный склеп великой династии перекрывают стены заросшего коровника. Как будто татаро-монголськое иго прошло, честное слово".

Эдуард Фальцфейн, Киев, 1998 год в возрасте 87 лет







Родовой склеп династии Фальцфенов, Херсонщна, 2016