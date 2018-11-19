Известный французский режиссер Годар отказался ехать в Россию из-за Сенцова: он возмущен условиями содержания коллеги

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посещать Россию из-за содержания за решеткой в этой стране политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении Общества французских кинорежиссеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.

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Общество с разрешения Годара обнародовала письмо, которое режиссер написал заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову. В письме 87-летний Годар пишет, что "не имеет права" посещать Россию из-за условий заключения Сенцова.

По какому поводу Эрмитаж приглашал Годара, не сообщается.

87-летний классик кино был среди тех деятелей мировой культуры, которые в августе 2018 года выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.