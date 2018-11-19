Пограничники пока не подтверждают задержание Россией украинских рыбаков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Радио Свобода представитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба отслеживает эту информацию, которая появилась в российских СМИ со ссылкой на российских пограничников о задержании украинских рыбаков. Официального подтверждения этого события мы не имеем, но всеми имеющимися средствами, которые есть в нас, вместе с другими структурами мы отслеживаем эти данные", – сказал Демченко.

Он отметил, что украинские правоохранители хотят установить обстоятельства предполагаемого задержания рыбаков и выяснить дату этого события.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.