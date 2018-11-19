Мы будем работать над этим вопросом, - Могерини об усилении санкций против РФ за "выборы" на Донбассе и блокаду Азовского моря

Об этом в понедельник 19 ноября в Брюсселе заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини по итогам первой части заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы имели возможность выразить полное единство Европейского Союза вокруг позиции, которую мы уже выражали относительно непризнания так называемых "выборов", проведенных 11 ноября на Донбассе, а также нашу реакцию на действия (России) в Азовском море, которые являются вредными не только для украинской экономики, но от которых также страдают много судов под флагами стран ЕС", - отметила Могерини.

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Она заметила, что европейская сторона на уровне государств-членов и евроинститутов продолжает разрабатывать вероятные пути реагирования на отмеченные события.

"Это те вопросы, над которыми мы будем продолжать работать, как на уровне государств-членов, так и на уровне европейских институтов. Мы будем продолжать работать над этим, включая осуществление соответствующих и надлежащих мероприятий в следующие недели или дни", - прибавила Высокий представитель ЕС.

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Она еще раз отметила неизменность позиции Евросоюза в поддержке экономических и социальных реформ в Украине, а также усилия по борьбе против коррупции.

"17 декабря мы проведем Совет ассоциации при участии премьер-министра Украины. Это будет для нас дополнительный повод подтвердить мощную поддержку Европейского Союза той работе, которую осуществляет правительство страны в борьбе с коррупцией, в экономических и социальных реформах" - сообщила Могерини.

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