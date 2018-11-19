Продан утверждает, что передал в САП справку о лечении в немецкой клинике. ДОКУМЕНТ

Бывший председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что его адвокаты зарегистрировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявление о невозможности прибытия на допрос и предоставили справку из медучреждения в Германии. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня адвокаты зарегистрировали в САП заявление с обоснованием причин, почему я не имею физической возможности завтра прибыть на вызов. Как и обещал, к САП предоставлено официальную справку из медицинского учреждения в Германии. Надеюсь, официальное подтверждение того, что я действительно нуждаюсь в лечение и нахожусь в медицинском учреждении, положит конец всем грязным спекуляциям и сплетням относительно моего выезда за границу", – написал он в Facebook.

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При этом Продан заявил, что не будет публиковать справку в Facebook, поскольку хочет "сохранить право на частную жизнь".





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что 20 ноября Продана ждут на допрос в прокуратуре "уже в качестве подозреваемого".

"Мы готовы выслушать самого подозреваемого, но это нужно делать в рамках КПК, а не страниц в Фейсбуке", – резюмировал Холодницкий.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозрение Мирославу Продану является вполне обоснованным, и предположил новое подозрение ему и другим высокопоставленным чиновникам.

"Я как генпрокурор, который точно знаком с этим делом, могу точно сказать, что и в ГПУ, а теперь и в САП есть все основания для объявления подозрения господину Продану", – сказал Луценко журналистам.

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Он добавил, что у Генпрокуратуры осталась еще "половина дела", и по ней будет вручено подозрение и другим высокопоставленным чиновникам.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

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"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.