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19.11.18 20:34

Новым президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана британка Мун

Новым Президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала нардеп Ирина Фриз. 

Она отметила: " Вчера от имени нашей делегации мы с Оксана Юринец поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину,  в частности на второй Международный женский конгресс.

Маделин Мун отметила, что достойно продолжит деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкневичине, по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержки обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно.

Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно.

Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы".

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