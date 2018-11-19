Омеляну вернули загранпаспорта, - адвокат Лысак

Об этом в комментарии Укринформу сообщил его адвокат Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, уже действительно он сегодня забрал паспорта", - сказал Лысак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование "дела Омеляна"

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Омелян заявлял, что 15 ноября истекает срок ограничений, наложенных судом относительно заграничных поездок, и тогда же ему должны вернуть паспорта.