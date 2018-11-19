"Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол начинает методами кремлевской пропаганды, - замглавы МИД Бондарь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замглавы МИД Василий Бондарь.

Бондарь отметил: "Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. Так венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений.

Несмотря на турбулентность в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла.

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Итак, по существу:

1. Посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша по деструктивным заявлениям венгерского премьера Орбана. То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша.

2. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечается недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс.

3. Посол с пониманием воспринял наше беспокойство. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях.

Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды.

Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу на венгерском указывать не дипломатическое слово "пригласили", а жесткое - "вызвали". Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога - мы им это быстро обеспечим!"

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