В Верховну Раду поступил доработанный проект госбюджета-2019

Такие данные приведены на странице законопроекта на сайте парламента, пишет Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке говорится, что доработанный документ "является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов".

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Проектом предусматриваются доходы госбюджета на 2019 год в размере 1026 131,8 млн грн (общего фонда - 928 507,9 млн грн, специального фонда - 97 623,9 млн грн), расходы - 1112 130,0 млн грн (общего фонда - 1005 767,5 млн грн, специального фонда - 106 362,4 млн грн).

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

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