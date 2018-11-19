Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для того, чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен в вопросы предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли он участие в военных действиях. Тогда это наконец снимет все вопросы", – пояснил Луценко.

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В то же время он сообщил, что к служебной проверке генеральной инспекции по делу экстрадиции гражданина РФ Тимура Тумгоева были привлечены трое активистов, которых предложили "люди, связанные с Тумгоевым", однако одного из них Нацполиция задержала по подозрению в совершении разбойного нападения.

"Сразу скажу: это задержание никоим образом не связано с предметом рассмотрения генинспекции, поскольку этот человек подозревается в разбойном нападении, и капли его крови были найдены в ограбленном помещении, и ДНК это подтвердило. Я из этого не делаю особого нюанса, просто говорю о том, что осталось только двое общественных активистов. Они будут ознакомлены с материалами инспекции, они знали все материалы на старте, а теперь им покажут заключение", – уточнил Луценко.

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От добавил, что, согласно с этим выводом, ни одно должностное лицо МВД, СБУ, ГПУ не было уведомлено о вероятном участим Тумгоева в военных действиях.

"Более того, никаких подтверждений, кроме заявлений от двух добровольцев о том, что он там был несколько дней в прошлом и этом году, мы не получили. А никаких документальных подтверждений его пребывания там также не найдено", – отметил генпрокурор.

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