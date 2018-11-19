Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, правоохранители установили, что чиновник, будучи председателем общественной организации, имея доступ к ее банковским счетам и являясь их распорядителем, путем подделки документов оформил на свое имя банковские карточки, на которые перечислил более 1,2 миллиона гривен организации.

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Также в ходе досудебного расследования был задокументирован факт присвоения фигурантом более 800 тысяч гривен. Средства выдавались организации на командировки студентов для проведения иностранных студенческих конференций.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, следователи Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого изъяли документацию, подтверждающую его противоправную деятельность.

Следственным путем собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность чиновника к совершению уголовного преступления. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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