Порошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Завтра к нам прибывают руководители компаний RyanAir и WizzAir. Впервые когда руководители двух компаний в один день находятся в стране, за рынок которой они конкурируют. У нас завтра будут очень плодотворные переговоры с Президентом Украины о существенном расширении их присутствия на украинском рынке, и я рад что они видят, что украинцы хотят летать, что в Украине хотят летать ", - рассказал министр.

По словам Омеляна, RyanAir планирует создать в Украине собственный ІТ-центр, который обеспечит работой сотни украинских программистов, а также создать собственную базу обслуживания самолетов.

Читайте также: Ryanair запускает шесть новых направлений из Киева