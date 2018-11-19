Совет Евросоюза одобрил инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья, - Порошенко

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, Совет одобрил расширение помощи Украине и осудил выборы в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

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"Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрения инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.

Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины", - написал глава государства.

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