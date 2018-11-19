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19.11.18 22:20

Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс

Исполком Всемирного еврейского конгресса во время ежегодного заседания проголосовал за резолюцию по росту антисемитского насилия. Из списка стран перед голосованием исключили Украину.

Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщил руководитель конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, Украину исключили из списка стран, в которых наблюдается рост антисемитского насилия.

"Мы утром получили проекты резолюций и, когда началось обсуждение резолюции №2 о росте антисемитского насилия в разных странах, мы с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным выступили против внесения Украины в список стран, где наблюдается антисемитское насилие. Председательствующий исключил Украину и все проголосовали за резолюцию без Украины", - отметил Зисельс.

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