Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники ZN.UA,

Официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не дают.

Однако, по данным издания, информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется. Хотя вызывает удивление, что подобная проверка не была проведена ранее, при назначении дипломата на высокий государственный пост. При этом многие коллеги отмечают заметное внешнее сходство Игоря и Александра Прокопчуков. Оба Прокопчука окончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры – Житомирский обком комсомола.

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Коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного, не склонного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИДа. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у его коллег вызывало удивление то, что его дети еще не так давно (уже в разгар российско-украинской войны) посещали школу при посольстве РФ.

Учитывая долгий срок пребывания Игоря Прокопчука в заграничной командировке, ему подыскивали замену, но по словам информированных собеседников, до сих пор не нашли приемлемого кандидата.

В тоже время наши собеседники подчеркивают, что после всех требующихся проверок необходимо принимать взвешенные решения. История Прокопчука показывает, как тесно ранее были связаны Украина и Россия.

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"Украина должна быть бдительна при назначениях, но и осторожна при принятии решений об увольнениях, чтобы не лишиться толковых профессионалов и искренних патриотов, чьим единственным "темным пятном на биографии" могут оказаться родственники за рубежом", - заявил ZN.UA один из собеседников.

ZN.UA пыталось дозвониться Игорю Прокопчуку в Вену, чтобы взять у него комментарий. Однако дипломат не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки.

Бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связах с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

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