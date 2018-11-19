Предварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что информацию еще выясняют и уточняют.

Однако, по предварительной информации, задержанное российскими пограничниками судно вышло из теторитории оккупированной Донбасса. А именно - из Новоазовска.

19 ноября российские пограничники заявили о задержании украинского рыболовного катера в Азовском море за нарушение правил рыболовства.

Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

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Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.