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19.11.18 23:17

Предварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба

По предварительной информации, судно, задержанное российскими пограничниками в Азовском море, вышло из оккупированного Новоазовска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что информацию еще выясняют и уточняют.

Однако, по предварительной информации, задержанное российскими пограничниками судно вышло из теторитории оккупированной Донбасса. А именно - из Новоазовска.

19 ноября российские пограничники заявили о задержании украинского рыболовного катера в Азовском море за нарушение правил рыболовства.

Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

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Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.

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