25 раненых украинских бойцов пройдут реабилитацию в Польше, - Минобороны

"Благодаря усилиям украинской-польской общественной программы и благотворительного фонда "Добрый Брат" 25 бойцов различных подразделений Сухопутных войск ВС Украины и десантно-штурмовых войск, получивших ранения на востоке Украины, проведут несколько недель в рекреационно-реабилитационном центре в Республике Польша", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны.

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В ведомстве информируют, что за четыре года существования программы более 200 раненых бойцов прошли там лечение и реабилитацию.

"Инициатива стала возможной при содействии гражданина Польши Мариуша Марковски, который является совладельцем рекреационно-реабилитационного центра "Добрый брат". Расположен он в польском городке Осек вблизи Гданьска и специализируется на реабилитации пациентов с ортопедическими и неврологическими заболеваниями. А также пациентов, страдающих от дисфункций опорно-двигательного аппарата и фантомной боли", - уточняют в Минобороны.

Главным компонентом программы является индивидуальная терапия с реабилитологами. Также военным оказывают профессиональную помощь и психологи.

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