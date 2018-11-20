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20.11.18 00:12

Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия, - представитель Кремля в ОЗХО

Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия, - представитель Кремля в ОЗХО

Об этом 19 ноября во время 23-й сессии Конференции государств-участниц организации заявил постоянный представитель РФ Александр Шульгин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.юа.

"Мы рассматриваем все варианты. На данный момент я бы не стал забегать вперед. Наша задача – сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", – сказал он.

Шульгин также заявил, что считает антироссийским проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями.

"Мы и наши союзники будем делать все для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога", – добавил постпред.

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