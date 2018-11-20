Шесть человек погибли от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные. Четверо из них - скончались на остановке общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, основные симптомы переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.

Правоохранители рекомендуют в случае переохлаждения как можно быстрее войти в теплое помещение; двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в сосудах, которые замерзают, только не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшие ткани; пить теплые напитки, кроме алкоголя.

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Для согревания не следует использовать грелку, тепло плиты или камина: "Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожоги".

"Чтобы избежать проблем со здоровьем надо соблюдать простые рекомендации: одевайтесь тепло, не злоупотребляйте алкоголем. Берегите себя и будьте бдительны к окружающим, возможно, ваша внимательность поможет сохранить чью-то жизнь", - добавили в полиции.