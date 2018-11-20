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20.11.18 07:23

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

19 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из 120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из 82-мм минометов. По защитниках же Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.

В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены трое боевиков российских оккупационных войск, еще шестеро оккупантов получили ранения.

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС 01

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