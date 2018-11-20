РФ попытается вмешаться в парламентские выборы в Канаде, - министр обороны Саджан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью "The Canadian Press" выразил министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Когда мы защищаем права человека и выступаем против таких государств, как Россия, которая действует против основанного на правилах мирового порядка, <...> то становимся мишенью", - сказал Саджан.

Он добавил, что решительное осуждение Канадой аннексии Крыма вызвало еще большее негодование Москвы.

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По убеждению Саджана, канадские избиратели почувствуют на себе кибератаки и поток дезинформации, распространяемой Россией.

"Нам следует и дальше информировать наших граждан о влиянии фейковых новостей. Никто не хочет быть введенным в заблуждение", - подчеркнул министр.

По его словам, в своей оборонной доктрине Канада очень внимательно отнеслась к опасности иностранного влияния на выборы.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.