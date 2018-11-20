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20.11.18 08:39

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Объединенные силы сбили очередной БПЛА РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сказано в сообщении.

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 01

По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.

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Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 02

"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре ООС.

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 03
Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 04
Фото: пресс-центр ООС

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 05

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