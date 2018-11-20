Совет ЕС и Европарламент не смогли договориться по бюджету на 2019 год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Евросоюзе Австрии и главы переговорщиков Совета Хартвига Лёгера.

"В ходе процесса поиска компромисса Совет пытался найти решение, которое вооружило бы союз для предстоящих задач. Но я все еще верю, что мы сможем договориться о бюджете следующего года до конца нынешнего", - заявил австрийский министр.

В коммюнике Совета ЕС, заседавшего в понедельник в Брюсселе, сообщается, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

"Этот перечень включает семнадцать новых проектов, которые добавлены к семнадцати изначально одобренным 11 декабря 2017 года и официально утвержденным 6 марта 2018 года проектам", - отмечается в документе. Эти проекты посвящены подготовке личного состава, развитию оборонных возможностей, сухопутной, морской и воздушной боеготовности, а также киберобороне.

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В коммюнике также отмечается расширяющееся сотрудничество ЕС по усилению возможностей киберобороны.

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, "в течение нескольких дней" будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения, приводит его слова Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить увеличение бюджета на 3% - до 165,6 млрд евро. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.