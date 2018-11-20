Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 10:20

"Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра в центре Киева, в правительственном квартале, проходит акция протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях").

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра, 20 ноября, заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Евробляхеры обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА

Основное требование владельцев "евроблях" доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесение в них изменений, которые снизят акцизы. 

В "Киевпастрансе", в свою очередь, сообщили, что в связи с акцией "евробляхеров" в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 01
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 02
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 03
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 04
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 05
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 06
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 07
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 08
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 09
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 10
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 11
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 12
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 13
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 14
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100