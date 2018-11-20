Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 10:55

Частная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторождений

Компания "Атомные энергетические системы Украины" получила специальные разрешения на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку урановых руд на четырех участках в Николаевской и Днепропетровской областях. Разрешения на пользование недрами предоставлены Государственной службой геологии и недр Украины в соответствии с приказом №415 от 5 ноября 2018 года.

Частная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторождений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Целью деятельности "АЭСУ" является обеспечение ядерной энергетики Украины природным ураном собственного производства. Высокотехнологичное и экологически чистое производство концентрата природного урана планируется за счет промышленного освоения урановых месторождений в Украине. На первом этапе компания будет организовывать ускоренное освоение месторождений песчаникового типа. На втором этапе предусмотрено создание масштабного производства на месторождениях метасоматического типа.

Компания "Атомные энергетические системы Украины" создана в 2015 году для привлечения инвестиций из США в проекты по изучению и добыче урана на территории Украины. Среди акционеров "АЭСУ" является американская компания U-Tech Energy.

"АЭСУ" нацелена на строительство мини-реакторов нового поколения, которые способны обеспечить новый уровень безопасности эксплуатации АЭС. Малые модульные реакторы - одно из самых популярных направлений развития атомной энергетики и реакторных технологий в мире, и Украина начала освоения этого рынка. В частности, летом 2018 года "АЭСУ" и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному продвижению введения малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Holtec International является одним из мировых лидеров в разработке малых модульных реакторов.

12 ноября Украину посетил министр энергетики США Рик Перри, который в частности заявил, что США помогут Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.

"Мы также будем помогать Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива, а также в предоставлении услуг по отработанному ядерному топливу. Мы готовы поддерживать сотрудничество Украины с компанией Westinghouse, которая все время растет, по поставкам свежего ядерного топлива, а также сотрудничество с Holtec по созданию и построению украинского хранилища отработанных ядерных отходов. Мы будем оказывать техническую помощь украинским разработкам в области безопасности ядерных станций таким образом, чтобы они обеспечили надлежащий уровень безопасности на ядерных станциях в Украине", - заявил Перри, передает "112 Украина".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100