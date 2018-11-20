Повышение эконалога в 25 раз может подорвать нашу экономику, - руководитель "Экопатруля" в Днепропетровской области Лампика

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель общественного формирования "Экологический патруль" и председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика рассказала в комментарии 112.ua. Такое решение правительства и нардепов, по ее словам, несет угрозы для экономики страны, поскольку, помимо прочего, скажется на конкурентоспособности предприятий-экспортеров.

"Может возникнуть ситуация, когда при неустойчивом экономическом состоянии предприятий это может привести к срыву выплат налога либо же скажется на экономике самих предприятий. Плюс ко всему вызывает опасения цифра, которая особенно скажется на мелких и средних предприятиях. Возьмем котельную, например, ОСББ или торгового центра. Котельная торгового центра платит в среднем 20 тыс. грн в год эконалога. Увеличив этот налог в 25 раз, мы получим 500 тыс. Жители ОСББ готовы заплатить своими силами такую сумму, если у них будет собственная котельная? Нет, конечно. Это очень рискованный шаг. Его надо пересчитывать и пересматривать, потому что данный законопроект коснется всех объектов, которые выбрасывают либо образовывают отходы – начиная от простых котельных торговых центров и заканчивая большими предприятиями", - считает Лампика.

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По ее словам, власти должны понимать, что повышение эконалога в любом случае ляжет в себестоимость продукции и отразится на конкурентоспособности предприятий.

"Это касается всех экспортеров – и тех, кто экспортирует кур, и тех, кто экспортирует металл. Размер эконалога ляжет в цену. И нужно будет смотреть на рынки, к примеру, Европы, а именно сможет ли наша продукция там конкурировать, отразится ли это на общем объеме прибыли? Либо же они будут, грубо говоря, вытеснены с этого рынка, и это уже может подорвать нашу экономику?" - говорит эксперт.

Мероприятия по снижению уровня выбросов очень дорогие, а при тяжелой ситуации с кредитованием в стране предприятия просто не смогут их проводить.

"Не имея в стране фонда (средства которого направлялись бы на модернизацию предприятий для уменьшения выбросов. - Ред.), предприятия вроде бы и стимулируются, но они не будут понимать, где им брать деньги на экологическую модернизацию. Нам нужен некий кредитный фонд, который бы подпитывался этими деньгами с эконалога и давал возможность предприятиям брать подъемные кредиты. Некоторые страны пошли этим путем. Они дают своим предприятиям под экологическую модернизацию кредиты - либо беспроцентные, либо под незначительный процент. В наших реалиях это было бы очень интересно", - считает эколог.

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Также она раскритиковала политику властей, направленную не на восстановление окружающей среды на деньги эконалога, а на латание дыр бюджета. "Со стороны властей простое повышение эконалога – это не совсем правильный подход. Его нужно доработать. То, как на местах тратятся деньги экологического налога, вызывает много вопросов. По логике средства должны быть направлены на восстановление окружающей среды, а от тех мероприятий, которые проводят местные советы и даже министерство, никакого эффекта нет", - заключила Татьяна Лампика.