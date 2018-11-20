Зубко о ситуации с отоплением в Смеле: подключен 171 жилой дом. 11 школ, детские сады, 3 больницы - все работает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в прямом эфире ТРК "Украина" сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Но вопрос в другом, городские власти Смелы, которые в свое время передали оборудование теплокоммунэнерго в аренду и не контролировали ситуацию, сейчас не хотят работать в правовом поле. И здесь мы должны говорить о 22 статье Закона Украины "О теплоснабжении", которая и появилась в связи с тем, что создавались новые предприятия, которые брали в аренду ТКЭ и накапливали долги. Поэтому сейчас необходимо возвращать эту ситуацию в правовое поле, обеспечить в первую очередь людей теплом по поручению Президента Украины. И третье - разобраться, что нужно сделать городской власти для получения номинаций и заключения договоров с НАК "Нафтогаз", - отметил Зубко.

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Чиновник в очередной раз подчеркнул, что согласно закону о местном самоуправлении, услуга по теплоснабжению населения обеспечивается местными властями.

"Я хочу поблагодарить всех городских голов, которые вовремя обеспечили отопление в своих городах - Авдеевка, Бахмут, Каменец-Подольский и другие. Это люди, которые, кроме полученных огромніх полномочий с реформой децентрализации, хорошо понимают свою ответственность", - подчеркнул чиновник.