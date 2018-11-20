Те, кто называл нас провокаторами и требовали убрать черно-красные флаги, в конце Майдана громче всех кричали "Слава Украине!" - лидер "Правого сектора" Тарасенко

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Отвечая на вопрос, как рядовому гражданину сейчас выделить националистов среди остальных патриотических и псевдопатриотических политиков в сегодняшней Украине, Тарасенко отметил, что "есть форма и есть суть".

"Форма после 2014 года как раз и приобрела вот таких националистических признаков. Вернее, еще во время Майдана. Потому что я четко помню, как 22 ноября 2013 года мы вышли на площадь с красно-черными флагами. И к нам подходили люди, которые назывались организаторами Майдана, - и требовали убрать красно-черные флаги. "Потому что люди не поймут...потому что мы все здесь вышли за Европейский союз, а красно-черные флаги людей пугают, и им не место на Майдане...". И тому подобное. Конечно, мы их послали на хрен, флаги не убрали и остались там. И когда мы увидели, что на самом деле большинство людей вышли не за Европейский Союз и Ассоциацию с ним, а против Януковича и чтобы изменить жизнь в этой стране, - тогда мы решили как-то выделиться и сказать свою правду. О том, что не все здесь на самом деле - Евромайдан. Оттуда и возник "Правый сектор", - напомнил глава партии.

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"И вот в Майдановском процессе мы сначала были провокаторами, титушками. Даже помню листовки, развешанные по всему Майдану организаторами. Там были нарисованы 3 лица в балаклавах с призывом: мол, это провокаторы, ловите их-и т. п…Но нам удалось переломить ситуацию таким образом, что наше – стало мейнстримом. И те, кто нас называл провокаторами и потребовал убрать черно-красные флаги – в конце Майдана начали кричать "Слава Украине!" громче всех. Но в этом и есть наша проблема. Потому что они переняли форму, о которой вы говорите, - и она стала "плясать" на общегосударственном уровне. Но суть-то осталась та же. Нутро осталось то же! И по этой форме они на самом деле продвигают неолиберальную идеологию! И тот, кто вывешивает бигборды "Церковь. Язык. Армия", проводит гей-парады в центре Киева! Позволяет их. Вот где суть! Здесь люди должны разбираться. Включать мозг. Смотреть в суть. Если мы говорим, что надо в этой стране изменить систему, надо понимать, что это можно сделать только революционными методами, а никакими не реформами. И мы это этой власти уже показали. Вот таким образом – никак иначе! Именно поэтому мы долго вырабатывали программу-и написали книгу больше чем в 120 страниц", - резюмировал Тарасенко.

Полный текст интервью с Андреем Тарасенко "Той, хто вивішує бігборди "Церква. Мова. Армія", проводить гей-паради в центрі Києва!" читайте ЗДЕСЬ.