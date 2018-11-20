Требуем от СБУ расследовать деятельность Медведчука и финансирование пропутинских СМИ, - Бурбак

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщают Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



"Служба безопасности Украины должна наконец провести официальное расследование деятельности Медведчука и предоставить обществу полную информацию о деятельности этого кремлевского агента в Украине. Вокруг него концентрируются силы антиукраинского и промосковского реванша. Медведчук целенаправленно, последовательно борется против украинской государственности - во всех своих политических проектах, на всех должностях ", - подчеркнул руководитель фракции.



"СБУ и другие (правоохранительные. - Ред.) органы так же должны раскрыть источники финансирования пропутинских СМИ, открыто работающих на капитуляцию перед Россией, прикрывающихся свободой слова, чтобы распространять ложь. Телеканалы NewsOne, 112-й и несколько других давно связывают с Медведчуком", - подчеркнул руководитель фракции.



Он призвал силовые и контролирующие органы как можно быстрее реализовать решение парламента относительно этих филиалов российского телевидения в Украине.