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20.11.18 11:33

Требуем от СБУ расследовать деятельность Медведчука и финансирование пропутинских СМИ, - Бурбак

СБУ должна провести официальное расследование деятельности Медведчука и предоставить обществу полную информацию об этом кремлевском агенте в Украине.

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Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщают Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

"Служба безопасности Украины должна наконец провести официальное расследование деятельности Медведчука и предоставить обществу полную информацию о деятельности этого кремлевского агента в Украине. Вокруг него концентрируются силы антиукраинского и промосковского реванша. Медведчук целенаправленно, последовательно борется против украинской государственности - во всех своих политических проектах, на всех должностях ", - подчеркнул руководитель фракции.

"СБУ и другие (правоохранительные. - Ред.) органы так же должны раскрыть источники финансирования пропутинских СМИ, открыто работающих на капитуляцию перед Россией, прикрывающихся свободой слова, чтобы распространять ложь. Телеканалы NewsOne, 112-й и несколько других давно связывают с Медведчуком", - подчеркнул руководитель фракции.

Он призвал силовые и контролирующие органы как можно быстрее реализовать решение парламента относительно этих филиалов российского телевидения в Украине.

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