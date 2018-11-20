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20.11.18 11:44

Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Сегодня, 20 ноября, жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения.

киевводоканал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, в результате чего водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

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В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - Киевводоканал 01

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