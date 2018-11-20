Жителям 9 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, в результате чего водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

бульвар Дружбы Народов, 11;

ул. Васильковская, 1;

ул. Строителей, 31/13, 33, 35;

пер. Строителей, 7, 9;

ул. Красноткацкая, 11/11;

ул. Шевченко с 1 по 42;

ул. Котляревского;

ул. Борщаговская, 126.

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В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.





