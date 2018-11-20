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20.11.18 11:49

ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Верховная Рада во вторник, 20 ноября, не поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина ("Воля народа").

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие решения проголосовали 160 депутатов при необходимых 226.

Перед голосованием глава комитета Павел Пинзеник пояснил мотивацию решений комитета, которые были приняты в понедельник. 

Напомним, накануне Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Березкина. При этом у комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на задержание и арест, которые он изложит в письменных выводах.

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Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.

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