ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, за принятие решения проголосовали 160 депутатов при необходимых 226.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Перед голосованием глава комитета Павел Пинзеник пояснил мотивацию решений комитета, которые были приняты в понедельник.

Напомним, накануне Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление Генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Березкина. При этом у комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на задержание и арест, которые он изложит в письменных выводах.

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Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.