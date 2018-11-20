"Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают", - глава Карелии отказал матери двух детей в просьбе открыть детсад и ясли

Об этом со ссылкой на издание "7×7" сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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Переписка велась во "ВКонтакте" в сентябре, следует из скриншотов, опубликованных на странице Власовой. Незадолго до этого в поселке закрыли школу и детский сад. Анна Власова рассказала изданию "Руна", что ей нужно выходить на работу и она не знает, как поступить с двумя детьми пяти и полутора лет. Женщина обратилась к главе региона, но тот заявил, что никто не станет открывать ясли для одного ребенка до трех лет.

"Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают", - написал глава региона. Он также предложил возить ребенка в город Суоярви, расположенный в 28 километрах от поселка.

Власова в ответ написала, что больше никогда не станет обращаться к Парфенчикову, поскольку это бесполезно.

"Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают", - написал глава Карелии, после чего удалил переписку и убрал Власову из друзей.