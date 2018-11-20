Луценко рассказал дипломатам ЕС о расследовании убийства Гандзюк: "Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ, об этом речь шла во время встречи Луценко с европейскими дипломатами 19 ноября.

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"Во время мероприятия европейские коллеги были проинформированы о состоянии досудебного расследования в актуальных уголовных производствах относительно преследований и нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк", - отмечается в сообщении.

"Екатерина Гандзюк была одним из немногих активистов для общественности, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны", - сказал Луценко.

По словам Генпрокурора, в большинстве уголовных производств относительно преследований и нападений на общественных активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях, впрочем, заявил он, отдельные деятели излишне политизируют вопрос, что недопустимо.

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Согласно сообщению ГПУ, иностранной стороной была выражена поддержка ведомства в расследовании преступлений указанной категории.

В конце встречи также состоялся обмен мнениями относительно текущей криминогенной ситуации в Украине.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.