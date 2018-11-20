Украинцы Канады призвали министра общественной безопасности Гудейла не допустить российского генерала Прокопчука к управлению Интерполом

Конгресс украинцев Канады просит министра общественной безопасности Канады Ралфа Гудейла не допустить избрания российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Из текста следует, что генерал-майор Прокопчук принимал непосредственное участие в выпуске Россией "красных уведомлений", для преследования по политическим мотивам неугодных Кремлю, в числе которых граждане Украины в оккупированном Крыму.

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Украинцы Канады выразили надежду, что правительство Канады воспользуется своим влиянием на международной арене.

"Более 70 украинских политических заключенных сейчас незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Канада и международное сообщество неоднократно призывали к их немедленному освобождению, но Россия продолжает игнорировать эти призывы", - отмечают они.

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