"Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я не понимаю такую позицию (отказ Верховной Рады дать согласие на привлечение Березкина к уголовной ответственности. - Ред.). Фактически сейчас следствие будет заблокировано, ведь нет согласия на привлечение к уголовной ответственности. Такая ситуация у нас уже не первый раз", - заявил Холодницкий.

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Он также отметил, что "в одиночку каждый депутат за снятие неприкосновенности, а все вместе - против".

"По моему глубокому убеждению, здесь вопрос не юридический, а чисто политического характера", - сказал Холодницкий.

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