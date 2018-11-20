Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 12:33

"Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает отказ Верховной Рады лишить неприкосновенности нардепа Станислава Березкина политическим решением.

"Я не понимаю такую позицию", - Холодницкий об отказе Рады лишить Березкина неприкосновенности

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я не понимаю такую позицию (отказ Верховной Рады дать согласие на привлечение Березкина к уголовной ответственности. - Ред.). Фактически сейчас следствие будет заблокировано, ведь нет согласия на привлечение к уголовной ответственности. Такая ситуация у нас уже не первый раз", - заявил Холодницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина. ВИДЕО

Он также отметил, что "в одиночку каждый депутат за снятие неприкосновенности, а все вместе - против".

"По моему глубокому убеждению, здесь вопрос не юридический, а чисто политического характера", - сказал Холодницкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100