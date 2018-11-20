Пашинский: Действиями на Азовском море Россия заставляет западный мир становиться союзниками Украины

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе депутата.

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"Мы сами в свое время ограничили Азовское море (договором о дружбе между Украиной и РФ, - ред), фактически сейчас это внутреннее море Украины и Росийской Федерации. Сейчас Россия злоупотребляет своим правом, поскольку есть десятки случаев задержаний (торговых, рыболовецких судов - ред.), Это все имеет признаки экономической блокады ", - заявил Пашинский.



"Уже были заседание СНБО, мы обратились в международные органы, мы собираем заявления капитанов (задержанных судов, - ред.) и другие факты, необходимые для защиты наших экономических интересов в Азовском море", - добавил председатель комитета по нацбезопасности.



"Более того, я приветствую решение Президента, Генерального штаба, которым из Одессы в Мариуполь перебазировали наши боевые корабли. Это был очень знаковый момент, сейчас Украина наращивает свое присутствие в водах Азовского моря. Мы проводим учения. Думаю, через некоторое время мы сможем защитить не только юридически, но и физически ", - подчеркнул нардеп.



Прокомментировал Сергей Пашинский и призыв МИД Великобритании к России прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море после того, как этот вопрос накануне обсудили в Совете по иностранным делам ЕС.



"С каждым днем ​​вся Европа, западный мир и вся цивилизация понимает, что Россия - это просто агрессор, который плевал на все международные нормы и с каждым днем ​​союзников у нас все больше и больше, что добавляет оптимизма", - резюмировал нардеп.