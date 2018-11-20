Если Интерпол возглавит россиянин Прокопчук, Литва незамедлительно рассмотрит возможность выхода из этой организации, - резолюция парламента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник литовский парламент.
"Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.
За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались.
В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран А.Прокопчук.
Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина.
Кроме А.Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.
Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.
А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола.
Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.