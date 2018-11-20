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20.11.18 13:13

Наемники на Донбассе сожгли автомобиль российского военного, испытывая экспериментальное оружие из РФ, - разведка

Кремлевское командование скрыто усиливает боевые возможности соединений боевиков на Донбассе, в частности за счет их укомплектования новейшими образцами оружия, которые запрещены международным правом.

разведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что в начале ноября с территории России ввезены экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов, которые применяются с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"17 ноября, в результате неудачного испытания боевых возможностей этого оружия, загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено ценное военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Наемники, которые привлекались к проведению испытаний, задержаны и взяты под стражу.

"Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещение стоимости его собственного транспортного средства", - сообщают в ведомстве.

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