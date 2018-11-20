Порошенко назначил главой Черкасской ОГА председателя облсовета Вельбивца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на встрече с активом Черкасской области во вторник.

"Я хотел бы представить вам Александра Ивановича Вельбивца, но он в представлении не нуждается … Александр Иванович – человек черкасский, и так получилось, что именно сегодня исполняется ровно три года, когда он был избран председателем Черкасского областного совета", - сказал Порошенко.

"У него есть поддержка президента, я думаю, что у него есть поддержка общественности, и выбор президентом человека, который возглавит Черкасскую областную государственную администрацию – выбор правильный, если вы это поддерживаете", - добавил Глава государства.

Вельбивец (21 апреля 1976 г.р.) был избран в Черкасский облсовет по многомандатному избирательному округу от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию.

Ранее Черкасскую обладминистрацию с 9 сентября 2014 года возглавлял Юрий Ткаченко. 24 октября 2018 года Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о его увольнении с должности вместе с главами трех других областей. В тот же день Кабмин одобрил проекты указов президента о назначении на должность главы Киевской обладминистрации Александра Терещука, а на должность главы Черкасской обладминистрации - Вельбивца.

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